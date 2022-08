Politiche 2022, ecco i candidati del M5S nei listini proporzionali di Salerno e provincia

Sono stati ufficializzati i nomi dei candidati nei listini proporzionali del Movimento Cinque Stelle della provincia di Salerno.

I candidati

A guidare la lista per la Camera sarà Michele Gubitosa (deputato uscente di Atripalda e vicepresidente del movimento grillino); al secondo posto la deputata uscente di Sarno Virginia Villani; seguono il salernitano Francesco Virtuoso (attivista storico di Salerno) e Alessandra Petrosino (avvocato di Sant’Egidio del Monte Albino). Nella lista per il Senato, invece, troviamo al primo posto il ministro delle politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli; al secondo posto la deputata uscente di Giffoni Valle Piana Anna Bilotti; seguono il senatore uscente di Vallo della Lucania Francesco Castiello e la senatrice uscente di Albanella Felicia Gaudiano. Il M5S, guidato da Giuseppe Conte, non ha ancora reso noti i candidati nei collegi uninominali.