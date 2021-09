Elezioni a Salerno, la Meloni in piazza Portanova: "Basta pagliacciate di De Luca, scegliete Sarno"

"Se volete essere liberi come i salernitani sono sempre stati, scegliete Fdi e non un monarca cabarettista".

Lo ha detto oggi pomeriggio, in piazza Portanova, Giorgia Meloni, giunta a Salerno in vista delle comunali. ''Io credo -ha sottolineato la leader di Fdi- che voi meritiate molto di più, ma dovete scegliere Fdi, la strada del coraggio, un partito che non vi ha tradito mai... Siete voi a decidere se volete continuare ad assistere alle pagliacciate di De Luca o volete Michele Sarno, un uomo all'altezza della storia della vostra città, tutto d'un pezzo".

Parla la Meloni

"Abbiamo fatto un investimento importante sulla candidatura di Michele Sarno. Sapevamo che alla fine avrebbe messo insieme tutto il centrodestra, sappiamo che è una candidatura estremamente competitiva. L'avvocato Sarno è una persona stimata, un professionista stimato, una persona che conosce molto bene questa città che l'ha saputa interpretare e che credo possa fare molto per liberare Salerno dal giogo di De Luca e dei suoi avatar". Meloni ritiene che a Salerno sia possibile arrivare al ballottaggio e aggiunge che "di altro non ci sia bisogno che di chiedere ai salernitani, che in questi anni hanno visto questa città peggiorare da tutti i punti di vista, una criminalità, insicurezza dilagante, soluzioni che non sono state trovate a problemi serissimi come i rifiuti, i bisogni delle famiglie, tasse troppo alte. Ci sono dei nomi e cognomi per queste responsabilita'", ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.