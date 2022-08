Politiche 2022, Provenza (M5S): "Non mi ricandido, vi spiego il motivo"

Ha deciso di non presentare l'autocandidatura per le parlamentarie del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni di fine settembre il deputato pentastellato uscente, Nicola Provenza. Il suo, però, non è un no, "ma un sì a proseguire il lavoro con il M5s da postazioni diverse", chiarisce incontrando la stampa a Salerno.

Il ritiro della candidatura

Provenza è al suo primo mandato, dunque per le regole interne al Movimento avrebbe potuto scegliere di essere di nuovo in corsa. Lui invece sosterrà "tutti i candidati che si presenteranno per il M5s in questa prossima competizione elettorale, essendo molto più vicino ai consiglieri comunali di Salerno, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro, e continuando a lavorare su temi molto più cari alla nostra città, soprattutto al binomio ambiente-salute, che deve essere il punto focale del futuro delle nostre comunità".

Le frizioni nel M5S

Provenza sottolinea che all'interno del Movimento "ci sono stati degli scossoni importanti" e di aver ringraziato "tutti i colleghi che sono rimasti nel M5s". "io ho mantenuto gli impegni che avevo assunto all'atto della candidatura, l'ho fatto per coerenza e soprattutto per una credibilità e un'affidabilità che deve rimanere nella mia persona, al di là dell'impegno politico". Per il deputato salernitano, "l'organizzazione territoriale diventa determinante ed è una grandissima opportunità perchè così si individuano compiti, funzioni, responsabilità sul territorio". "C'è stata - analizza - dal 2013 in poi, una distorsione tra quello che è stato il risultato straordinario, impensabile già nel 2013 e poi nel 2018 addirittura con il 33%, e la mancanza dell'organizzazione territoriale. Questa distorsione bisognava pagarla, bisognava avere un pensiero critico. Io l'ho manifestato. Forse, questo è uno dei motivi che mi spinge a non presentare l'autocandidatura e a impegnarmi da postazioni diverse, ma con la stessa onestà intellettuale, per la città di Salerno", la sua analisi.

Il futuro di Provenza

E a chi gli chiede se guarda alle prossime elezioni comunali a Salerno per un'eventuale candidatura a sindaco, Provenza risponde che "un impegno sul territorio significa, in questo momento, anche ragionare in termini di un impegno istituzionale futuro. Quale sarà, io onestamente non lo posso prevedere, perchè tra l'altro non dipende nemmeno da me, ma dipenderà dal Movimento al quale appartengo, dalle logiche che prevarranno in determinate scelte".