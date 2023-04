Elezioni ad Olevano sul Tusciano: bagno di folla alla presentazione della lista di Gagliardino

Famiglie, sostenitori, amici, concittadini: centinaia di persone hanno affollato piazza Calò, nella frazione Monticelli, per partecipare alla presentazione della lista "Per Olevano Gagliardino Sindaco". In rapida successione, i candidati al Consiglio Comunale - Camilla Caruccio, Sabatino Peccia, Clara Sesso, Amelio La Francesca, Emilia Forte, Pietro Capone, Debora Gioia, Giulio Fierro, Mariarosaria Strafella, Davide Zecca, Sara Poppiti, Antonino Strollo - hanno motivato il proprio sì convinto al progetto di Eugenio Gagliardino per Olevano sul Tusciano.

La folla

È stato un autentico bagno di folla: il candidato sindaco ha parlato ad una piazza gremita e non ha nascosto la propria emozione di cimentarsi, il coraggio di osare, l'orgoglio e il senso di responsabilità alla luce del forte, fortissimo sostegno ricevuto nel corso del primo comizio elettorale. “Sono sorprendentemente stupito della vostra massiccia partecipazione – ha detto al popolo olevanese – Se, come si dice, chi bene inizia è a metà dell’opera, siamo abbondantemente oltre la metà! Grazie di vero cuore a tutti”. Gagliardino ha chiesto ai propri concittadini di camminare insieme, di fare la cosa giusta, di accordargli fiducia scegliendo “rappresentanza e affidabilità”. “Cinque anni fa – ha spiegato - ho fatto un passo indietro. Non c’erano le condizioni: 4 liste e 4 candidati Sindaco con 48 candidati al consiglio comunale. Ci sono state profonde divisioni nelle famiglie. Le spaccature politiche passano, ma quelle familiari no. E la politica non deve dividere. E’ l’esatto opposto: deve unire le persone intorno a grandi progetti. Durante il periodo COVID, la voce della mia coscienza si è fatta sentire e mi ha chiesto: stai veramente facendo tutto quello che puoi fare nella tua vita? Poi, sei mesi fa, come purtroppo capita a tanti, mi sono trovato ricoverato in ospedale. La vita è un dono, un miracolo: non la spreco per cose inutili ma la spendo per le cose giuste da fare”.

Gli obiettivi

Gagliardino ha dichiarato di avere le idee chiare sulle cose da fare: “Voglio che il sogno Olevano diventi realtà: un paese con 10.000 abitanti, ordinato e sicuro, dotato di servizi di qualità, sostenibili da un punto di vista ambientale e all’avanguardia da un punto di vista tecnologico; “mettendo a reddito” i rilevanti attrattori turistico, naturali e culturali che “madre natura” con tanta generosità ci ha regalato. Olevano sul Tusciano diventi unica e indivisibile comunità, che riesca a superare in maniera intelligente e costruttiva le inutili divisioni, educato allo sviluppo della conoscenza in via prioritaria di bambini e ragazzi per assicurarsi un futuro meno incerto, nella consapevolezza che la scuola è un investimento e non una spesa”.

Identità e squadra

“Ci sentiamo di rappresentare gli imprenditori, professionisti e commercianti meritevoli, i lavoratori – ha concluso il candidato sindaco Eugenio Gagliardino – Rappresentiamo chi giorno dopo giorno rischia in proprio e affronta il mercato a testa alta, valorizzando le risorse del territorio e creando occupazione. Un lavoratore non potrà mai essere rappresentato da chi non sa cosa significa alzarsi in orari diversi del giorno per affrontare un turno di otto (talvolta anche di più) ore di lavoro. Il voto non può e non deve essere una “scommessa”. C’è chi premia il “nuovo” a prescindere. La valutazione non deve essere fatta tra “nuovo e vecchio”, ma semplicemente tra chi ha idee, obiettivi e programmi e chi non ne ha. Anche se è sempre più raro, a noi piace ascoltare quel politico che quando parla “sa quel che dice” e non quello che con tanta approssimazione “dice quello che sa”. E la competenza è una forma di garanzia per lo stesso elettore. La nostra squadra è composta da candidati seri e affidabili, con storie personali diverse ed età variegate, rispettando equilibri di genere, 6 donne e 6 uomini, ed equilibri di rappresentanza nelle frazioni”.