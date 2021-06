Stop alla cucina dell'ospedale, l'ira di Tozzi (FdI): "Una vergogna senza fine"

Continua la polemica sullo stop alla cucina dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Parla di “vergogna senza fine e vicenda inspiegabile" il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi che, di professione, è medico rianimatore proprio plesso il plesso sanitario della Piana del Sele.

Le critiche

Tozzi entra nel merito della vicenda: “Non comprendiamo perché i lavori non vengano effettuati: a marzo scorso, e sono passati quasi tre mesi, la Serenissima vince la gara d’appalto. I lavori di ripristino della cucina di Battipaglia spettano all'Asl. La direzione strategica ha anche sollecitato l’inizio dei lavori ma inspiegabilmente la cucina sta come stava e la Serenissima pur avendo vinto la gara d’appalto non ha ancora iniziato a lavorare. Questo si trasforma in un disservizio immane per i pazienti, costretti a mangiare cibi scotti che arrivano preconfezionati da Eboli. Perché mi chiedo - conclude il dottore Tozzi - ai nostri pazienti spetta mangiar male quando siamo assolutamente nelle condizioni di cucinare nella nostra struttura i pasti caldi? Io voglio una risposta a nome di tutti i degenti e di tutta la comunità battipagliese.”