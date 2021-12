Ponte Marconi tra Angri e San Marzano: sopralluogo di Carpentieri (FdI)

“Come anticipato, martedì mattina, su mia esplicita richiesta, è stato effettuato un nuovo sopralluogo nell’area del Ponte Marconi, tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno”. Lo scrive su Facebook il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasparenza Nunzio Carpentieri.

I presenti

Sul posto sono giunti anche il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, il presidente del consiglio comunale di Angri Massimo Sorrentino, il consigliere comunale di San Marzano sul Sarno con delega al Fiume Sarno Gerolamo Oliva, i tecnici del Consorzio di Bonifica e il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno della Regione Campania Roberto Vacca.

Il commento

Carpentieri spiega: “Nel chiedere di accelerare il più possibile le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione del ponte e di realizzazione delle due barriere galleggianti per fermare i rifiuti, ho nuovamente posto all’attenzione dei tecnici regionali la necessità e l’urgenza di disporre anche un intervento di dragaggio del corso d’acqua, in grado rendere ancora più libero il deflusso. Infine ho annunciato ai presenti la mia volontà di convocare, subito dopo le festività, una nuova seduta della Commissione Trasparenza per procedere all’istituzione di una Cabina di regia regionale, con il coinvolgimento dei sindaci e che possa monitorare con continuità gli interventi attuati e da attuare” conclude Carpentieri.