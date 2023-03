Elezioni a Pontecagnano Faiano: lista unica tra Moderati e Nuovo Psi per Bisogno sindaco

Un'unica lista che possa risultare forte e competitiva e portare alla vittoria il candidato sindaco Giuseppe Bisogno. È questo l'obiettivo di Noi Moderati che in vista delle comunali della prossima primavera sarà parte attiva della competizione elettorale con il Nuovo Psi. Ufficialmente pronto anche il logo che richiama i colori che hanno fatto la storia dei due partiti, entrambi in campo per mettere al servizio della comunità le loro migliori energie.

I commenti

"Ho lavorato per far sì che si potesse mettere in campo un gruppo forte e competitivo, crediamo in questo percorso di rinnovamento per la nostra comunità perché sappiamo che Pontecagnano Faiano merita molto di più", ha dichiarato il coordinatore cittadino di Noi Moderati Vincenzo Casola: "Come partito crediamo molto nell'unità sia del centrodestra sia dell'impianto civico e lo abbiamo dimostrato con questa lista che sosterrà il nostro candidato sindaco Giuseppe Bisogno - ha aggiunto Casola - Questo è un impegno che abbiamo assunto mesi fa, ci abbiamo lavorato, ora stiamo riscontrando ancor di più l'interesse che il cittadino nutre verso il nostro partito: Noi Moderati siede al tavolo del centrodestra con pari dignità e stiamo lavorando ad un progetto di rinnovamento, puntando sui giovani, candidature nuove per arrivare ad un patto per la città che possa mettere fine alla partitocrazia e ridare slancio alla comunità, rimettendo al centro i bisogni del cittadino. Ringrazio l'onorevole Pino Bicchielli che ha assicurato il suo sostegno, abbiamo pronta la nostra lista e saremo in prima linea per Pontecagnano Faiano".

Soddisfatto per il risultato ottenuto anche Raffaele Ciancio, coordinatore cittadino del Nuovo Psi: “Daremo un contributo di uomini ed idee alla lista dei Moderati. Saremo in campo per Bisogno che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare. Sarà una ottima guida per la città, Pontecagnano ha grandi potenzialità e deve crescere”, ha infatti dichiarato.