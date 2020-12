Pontecagnano Faiano, Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie

Esplode la polemica politica a Pontecagnano Faiano contro la delibera dell’amministrazione comunale sull’allestimento delle luminarie di Natale. A prendere di mira i fondi stanziati dalla Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara sono di Sinistra Italiana e gli “Amici di Beppe Grillo”.

I fondi

Con delibera di Giunta all’unanimità l’amministrazione si è impegnata a confermare quanto stabilito nel bilancio 2020 dell’ente, che aveva approntato una spesa di 90 mila euro per l’affitto di luminarie, per le installazioni multimediali ed effetti speciali luminosi da effettuare nel centro e per le proiezioni visive sulla facciata del municipio con tecnologia Video Mapping (Faville Festival). Il 30 novembre 2020 è stata pubblicata dal Responsabile del Settore Gabinetto del sindaco la determinazione di spesa numero 1425 e con un impegno di spesa di 31.720 euro per l’installazione delle luminarie.

Le critiche

Sinistra Italiana ritiene che “in un contesto di crisi economica prodotta dalla pandemia, sarebbe opportuno utilizzare i soldi pubblici per alleviare lo stato di indigenza di numerose famiglie, bisognose di illuminare la propria casa (e non le strade) con una luce di speranza e di sostegno materiale per rendere meno triste il periodo natalizio. Riteniamo estremamente inopportuno sprecare danaro pubblico in spese futili ed effimere. Per questo motivo abbiamo chiesto all’Amministrazione di utilizzare le somme in bilancio, per integrare il fondo per la solidarietà alimentare rifinanziato decreto ristori ter all’art.2, ed emettere “buoni spesa” da donare alle famiglie che hanno evidenti difficoltà economiche al fine di far fronte alle tradizionali spese natalizie, affinché sia Natale per tutti e non solo per l’azienda che ha fornito le luminarie. La sobrietà e l’attenzione ai bisogni dei cittadini dovrebbero essere le linee guida per una Amministrazione, e non solo a Natale, per rafforzare il senso di comunità e accorciare la distanza tra cittadini e istituzioni”.

Il M5S all'attacco: