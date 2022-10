Comune di Pontecagnano Faiano: Silvestri aderisce a Fratelli d'Italia

Il circolo di Fratelli d’Italia – Pontecagnano Faiano annuncia l’adesione del consigliere comunale Raffaele Silvestri (ex Insieme e Forza Italia) .

La conferenza stampa

Per l’occasione il commissario cittadino Giuseppe Corrado ha convocato una conferenza stampa per il giorno 31 ottobre alle 17:30, presso la sede locale in via Piazza Pio X, per illustrare le ragioni del tesseramento del Consigliere Silvestri a Fratelli d’Italia, alla presenza della Deputata Imma Vietri, del Commissario Regionale Sen. Antonio Iannone, del Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Trasparenza On. Nunzio Carpentieri, del Coordinatore Provinciale Alberico Gambino e del Presidente del Circolo locale e dirigente provinciale Antonio Anastasio. Interverrà, inoltre, il candidato presidente del centrodestra alle Provinciali Sonia Alfano.