Porto di Scario, il piazzale in memoria di Angelo Vassallo

“Il senso della nostra Repubblica è intriso nel sangue di chi per essa ha dato la vita ed è per questo motivo che oggi vogliamo festeggiare la ricorrenza del 2 giugno, festa nazionale, mediante la richiesta di intitolazione del piazzale del Porto di Scario ad Angelo Vassallo il Sindaco Pescatore”.

Hanno presentato un'interrogazione al sindaco e alla Giunta, i consiglieri d’opposizione del gruppo Liberi di Scegliere, Sandro Paladino, Elisa D’Andrea, Antonio Di Mauro e Alberico Sorrentino, ricordando l’impegno del primo cittadino di Pollica a difesa del mare e dell’ambiente, principi portati avanti dalla Fondazione sorta in sua memora e guidata dai fratelli Dario e Massimo Vassallo ed infine richiamando l’articolo 9 della Costituzione secondo il quale “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

La scorsa settimana è ritornato a Scario il presidio della Capitaneria di Porto, da sempre in prima linea a difendere il mare e l’ambiente costiero, nel solco delle azioni che hanno contraddistinto in vita il Sindaco pescatore.

“Intitolare il piazzale del Porto di Scario ad Angelo Vassallo significherebbe ergere un ulteriore simbolo della legalità in un luogo dove regna il “caos” ed attenzionato dalle “mafie”, che dovrebbe costituire fonte di ricchezza per un’intera comunità e non un oligopolio per pochi eletti, all’indomani dell’estate porremmo la questione del rinnovo delle concessioni e della gestione del Porto di Scario su tutti i tavoli istituzionali"