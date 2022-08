Mancata pulizia strade provinciali nel Cilento Cirielli (FdI): “Pericolo incendi, Regione e Provincia intervengano"

“È inconcepibile che luoghi così belli, come le meravigliose località della costa cilentana, da Agropoli a Sapri, debbano essere turisticamente mortificati dall’incapacità di una Regione e di una Provincia, entrambe a trazione Pd, di adoperarsi per pulire le strade provinciali”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, dopo una serie di denunce pubbliche sulle condizioni delle strade che conducono verso le località balneari.

L'appello

L’esponente del partito di Giorgia Meloni spiega che si tratta di “ interventi importantissimi, da effettuare con la massima celerità, lungo i bordi e le cunette, al fine di scongiurare il pericolo di incendi per la presenza di erba secca e di evitare incidenti automobilistici a causa della folta vegetazione che invade le carreggiate”. “Ringrazio i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Sonia Alfano e Luca Maranca, per aver più volte segnalato il problema, e Codacons Cilento e il suo presidente, Bartolomeo Lanzara, per aver denunciato pubblicamente questa inconcepibile e rischiosa inadempienza da parte di Regione, Provincia e Comunità Montana perché è davvero vergognoso che la fama internazionale di un intero territorio, come quello a sud di Salerno – impreziosito ulteriormente da un Parco, quello Nazionale del Cilento, direttamente interessato dal problema – possa essere compromessa dall'incompetenza di certi amministratori. Giusta la scelta di Lanzara di rivolgersi al Prefetto di Salerno” conclude Cirielli.