Forza Italia premia la fedeltà di Lello Ciccone: incarico nel CdA di Rai Way

Forza Italia premia la fedeltà. E così per lo stimato avvocato ed ex assessore comunale e provinciale Lello Ciccone, candidato - senza essere eletto - alle elezioni regionali del 2015, poi alle Politiche del 2018 ed ancora alle Regionali del 2020, arriva una nomina dal Governo Meloni con l’inserimento all’interno del consiglio di Amministrazione di Rai Way, una delle società satellite della televisione di Stato.

Le nomine

A spingere per il prestigioso incarico sarebbe stato il commissario regionale degli azzurri Fulvio Martusciello. Secondo le voci interne al partito di Silvio Berlusconi, anche per altri esponenti locali del partito, da sempre impegnati al fianco del Cavaliere, a cominciare da Guido Milanese (primo dei non eletti), sarebbero in arrivo altre nomine nel sottogoverno.