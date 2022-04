Elezioni a Roccapiemonte, Polichetti (Udc) delega Lambiase per le trattative sul candidato sindaco

Movimenti politici in corso a Roccapiemonte. In vista delle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, il vice coordinatore regionale dell’Udc Mario Polichetti ha indicato l’avvocato Roberto Lambiase, già presidente del consiglio comunale e assessore, come delegato ad omnia da parte del partito dello scudocrociato per le trattative volte ad individuare la figura del candidato sindaco.