Scafati, Russo: "Il sindaco non ha più la maggioranza: si dimetta"

"Se Cristoforo Salvati non ha i numeri compia l'atto dignitoso di dimettersi. Non venga in consiglio comunale a fare l'ennesima brutta figura o peggio non apra l’ennesimo mercato politico di ruoli e poltrone. La città non lo merita". Lo ha detto Michele Russo, consigliere comunale in quota "Insieme per Scafati" che commenta il passaggio di due alleati del sindaco della città dalla maggioranza ai banchi dell'opposizione.

L'osservazione

"Semplice e Carotenuto hanno lasciato la coalizione di governo. Sinceramente, andare avanti così è un'agonia che la città non merita. Si dimetta e apra la strada a un commissario che traghetti Scafati alle prossime elezioni. Il centrodestra non si è rivelato all'altezza di guidare questa comunità. Troppi personalismi, troppi interessi nemmeno tanto celati. Non è solo la sconfitta di Salvati, ma di un sistema. Andiamo a votare di nuovo, con la consapevolezza che stavolta il centrosinistra non può sbagliare il ritorno alle urne".