Assemblea dei Sindaci e Consiglio provinciale convocati per domani

Per domani, alle ore 17,00, il Presidente della Provincia di Salerno ha convocato in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione l’Assemblea dei Sindaci, con proprio decreto 105 del 24 maggio 2023, con i seguenti punti all'ordine del giorno (guarda foto)

La riunione

Per lo stesso giorno, alle ore 18,30, il Presidente della Provincia ha convocato anche il Consiglio provinciale in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione, con proprio decreto 106 del 24 maggio 2023 che viene qui allegato con relativo ordine del giorno. I lavori delle due sedute saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link