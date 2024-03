Scafati, consiglio prima convocato poi revocato: opposizione all'attacco

Nota piccata dei consiglieri di opposizione di Scafati Michelangelo Ambrunzo, Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi, Nunzia Pisacane, Cristoforo Salvati, Corrado Scarlato, Ignazio Tafuro, Francesco Velardo, Pasquale Vitiello. "Non corrisponde al vero - stranamente - quanto affermato dal Sindaco di Scafati sulla convocazione del Consiglio, poi repentinamente sconvocata, per il giorno 9 aprile". affermano.

La nota

"Dopo che il presidente del consiglio comunale aveva convocato l'assise, senza aver prima riunito in maniera preliminare la conferenza dei capigruppo, come Consiglieri di minoranza abbiamo inviato una nota che segnalava il mancato rispetto della partecipazione democratica di tutti i gruppi consiliari: e difatti, con quel modus operandi, si era precluso il confronto sugli argomenti posti all'attenzione del Consiglio e sulle modalità di convocazione dello stesso. Confronto nel quale, tra l'altro, avremmo comunicato che la procedura adottata era molto probabilmente contra legem, e avremmo chiesto alla Presidente e alla Segretaria generale delucidazioni in merito alle tempistiche sancite dal DM del luglio 2023. Ci vuole fantasia poi, per definire "urgenti" termini certi e risaputi come quelli del bilancio di previsione. Ma tant'è, hanno deciso che è cosa o casa loro , atteso che "comunque il bilancio lo approva la maggioranza. Quando si commette un errore, lo si ammette senza mistificazioni. Sarebbe ora nostro diritto e diritto della Città sapere quali comunicazioni ha effettuato il Comune al Prefetto, che pre-diffidava l'Ente chiedendo la tempistica precisa delle procedure di approvazione del bilancio previsionale".