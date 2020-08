Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore, De Luca stacca Caldoro: i dati delle liste

Resta saldamente in vantaggio ma perde qualche punto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra). E’ quanto emerge dai dati del sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore, pubblicati oggi, in vista delle elezioni del prossimo 20 e 21 Settembre. Rispetto all’ultimo sondaggio De Luca cede qualche punto ma il distacco resta vicino ai 30 punti percentuali. De Luca, con le sue quindici liste, viene stimato ad una percentuale del 58,6%; resta dietro ai partiti, invece, il candidato del centrodestra Stefano Caldoro, che ha una percentuale del 28,9%. Sotto il 10% (9.9%), invece, la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

Il centrosinistra

La grande capacità attrattiva, sotto il profilo elettorale, del nome del presidente De Luca sembra funzionare. La lista civica “De Luca Presidente”, secondo il sondaggio, supererebbe finanche il Pd (partito di appartenenza del governatore) con il 17.2% rispetto al 15% dei democratici; seguono le altre liste civiche che insieme raggiungerebbero il 7.7%, poi Italia Viva di Renzi all’1.9%, Più Europa all’1.3%, Verdi allo 0.9%, Articolo 1 allo O.8%.

Il centrodestra

E’ un testa a testa tra Fratelli d’Italia e Lega, con Forza Italia dietro alle forze politiche di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nella coalizione di Caldoro ci sono pochi decimali a separare i due partiti della coalizione. Ecco nel dettaglio le intenzioni di voto per il centrodestra: Fratelli d’Italia (14.9%); Lega (14.4%); Forza Italia (6.0%); Udc-Caldoro Presidente (0.8%); Liste civiche Caldoro (O.7%); Altri (1.4%).

Il Movimento Cinque stelle

Dal sondaggio appare evidente l’effetto del voto disgiunto all’interno dell’elettorato del Movimento 5 Stelle in Campania. Una netta differenza tra il voto per la candidata presidente Valeria Ciarambino (sondata al 9,9%) e la lista del Movimento 5 Stelle (che raggiunge il 17%). Più di 7 punti di differenza che, evidentemente, segnano un passaggio politico chiaro, anche in vista di altre ed eventuali alleanze per le prossime tornate elettorali. Un pezzo importante dell’elettorato grillino premia i candidati al consiglio regionale ma non la candidata alla presidenza. Un dato che lascia riflettere, anche se chiaramente si tratta solo di un sondaggio, ma se dovesse trovare conferma nelle urne aprirebbe un nuovo capitolo politico all’interno del Movimento 5 Stelle.