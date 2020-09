Stazione Metro di Pastena nel degrado, Cammarota e Celano: "Intervenga il Prefetto"

“L’area antistante la stazione della metropolitana di Pastena è invasa da rifiuti, sporcizia, degrado, mancanza di controllo che favorisce il bivacco e lo spaccio, con gravissimi problemi per l’igiene e l’ordine pubblico, soprattutto per bambini ed anziani che frequentano la zona”. Lo denunciano il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano, e l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà al Comune di Salerno.

La denuncia

I due esponenti di centrodestra: “In quella che sta diventando la città più sporca d’Italia in piena emergenza covid, la situazione della stazione di Pastena, così come per le zone periferiche, è una bomba ad orologeria per la totale inefficienza dei servizi e dall’assenza dei controlli, per cui è assolutamente necessario che le istituzioni intervengano. E per questo si muovano il Prefetto e il Questore, attesa la manifesta e palese incapacità del Sindaco e del suo assessore” concludono Cammarota e Celano.