Agropoli: approvato il nuovo regolamento sull'imposta di soggiorno 

E' stato approvato nuovo regolamento sull'imposta di soggiorno ad Agropoli. Nell’ultimo Consiglio comunale del 10 dicembre scorso, con il voto anche dei componenti della minoranza presenti, via libera, dunque, al nuovo regolamento. Diverse le novità apportate rispetto al precedente regolamento, che era stato deliberato nell’anno 2018. In primis, l’imposta sarà vigente tutto l’anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre; riviste le tariffe. Previste esenzioni per una serie di categorie: tra queste i minori fino al compimento del 14esimo anno di età; gli over 70; i diversamente abili in situazione di gravità o comunque non autosufficienti. Ricordiamo che l’imposta viene pagata dai non residenti. Il gettito dell’imposta sarà destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del territorio.

Parla il sindaco Roberto Mutalipassi

"Abbiamo approvato un nuovo regolamento inerente l’applicazione dell’imposta di soggiorno, adeguandolo alle nuove normative e rivedendo una serie di parametri. L’obiettivo è offrire nuovi servizi al turista".

"Si stanno creando le basi –incalza l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – affinché la nostra diventi nei fatti una città turistica. L’imposta di soggiorno dovrà servire per l’implementazione dei servizi turistici, tra i quali le attese ma mai attivate navette, la creazione di un portale turistico sull’esempio di grandi città, che possa fare da riferimento per il visitatore o il turista, oltre al rafforzamento di tutta una serie di servizi".