Nocera Inferiore, tribunale al collasso: interrogazione al Ministro della Giustizia di Federico Conte (Leu)

Le gravi carenze di organico, con una drammatica scopertura nei ruoli dirigenziali e amministrativi, rendono la situazione del Tribunale di Nocera inferiore, soprattutto quella dei Giudici di pace, al limite del collasso, scaricando sull’utenza un disagio non più tollerabile, soprattutto per una zona come quella dell’Agro nocerino-sarnese, molto popolosa, dove il Tribunale è presidio di legalità e democrazia.

Sono le parole di Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che si è unito alla mobilitazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, di associazioni e cittadini per chiedere "un incremento dell’organico e il ripristino presso il Tribunale di funzioni minime di agibilità, anche attraverso una interrogazione al Ministro della Giustizia chiedendo, come già feci nel 2019, un’azione concreta e tempestiva per non privare il territorio di un servizio fondamentale”.