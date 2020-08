Elezioni 2020, il ministro Di Maio arriva ad Eboli: tappa in un lido

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio torna in provincia di Salerno. Domani (sabato 29 agosto) alle 21 farà tappa ad Eboli, presso lo stabilimento balneare “Bagno Trentotto”, Maio, dove incontrerà i parlamentari e i facilitatori regionali. Ad annunciarlo è il deputato del MoVimento 5 Stelle Cosimo Adelizzi. "Eboli - spiega - sarà lo scenario dell'ultima di una serie di tappe della prima giornata che Di Maio percorrerà in Regione Campania. Sarà una serata all'insegna della trasparenza e della condivisione di valori come quelli che il 20-21 settembre ci porteranno a votare SÌ al referendum sul taglio dei Parlamentari: normalità e rispetto”.

Le elezioni

Un'occasione – continua Adelizzi - per “raccontare l'importanza di votare SÌ e di sostenere Valeria Ciarambino candidata alla Presidenza della Regione, Giuseppe Iozzino candidato a Sindaco di Angri e Giuseppe Benevento candidato a Sindaco di Cava de’ Tirreni, più le rispettive liste di candidati consiglieri”. Per il parlamentare grillino “il taglio dei parlamentari è un atto di civiltà doveroso e rispettoso; un'opportunità di cambiamento che dobbiamo cogliere" prosegue il parlamentare. "In un momento così delicato, dove i cittadini stanno affrontando con coraggio una crisi senza precedenti, è nostro dovere dare il buon esempio. È il momento di cambiare e di creare un Paese normale con una classe politica normale, un obiettivo che raggiungeremo tutti insieme" conclude Adelizzi.