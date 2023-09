Un’aula studi, munita di ogni comfort, per offrire a studenti universitari un luogo al centro della città dove poter concentrarsi sul loro percorso di studi. Questo il progetto lanciato dalla Pro Loco di Angri presso la nuova sede in piazza Doria 8.

Il progetto

“Il sogno di tutti gli studenti – si legge nella nota - è trovare un'ambiente senza stress, con grandi spazi e ottimizzazione del tempo. Questo sogno può essere realizzato grazie alla Pro Loco che mette a disposizione, in un ambiente familiare, un’aula studio ampia e comoda con postazioni studio, wi-fi con fibra ad accesso gratuito, inoltre due postazioni dotate di pc e stampante, area relax senza affollamento; i posti sono limitati per un massimo di 8 studenti”. Il progetto è realizzato con il supporto dei giovani del Servizio Civile. La durata di utilizzo dall'aula studio è fissata in due mesi con turni da 3 ore per due giorni a settimana di mattina e due di pomeriggio.