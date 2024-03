"Viviamo la Costituzione": gli alunni del De Sanctis incontrano il Prefetto

Domani mattina, nella biblioteca Michelangelo Sena, avrà luogo un incontro significativo tra gli alunni del liceo classico De Sanctis di Salerno e il Prefetto Francesco Esposto, focalizzato sulla Costituzione italiana. Moderato dalla professoressa Matilde Muoio, questa sessione si pone come un'importante occasione di dialogo e riflessione sui principi costituzionali. L'evento è pensato per stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza su temi di attualità, evidenziando come la Costituzione non sia solo un insieme di norme ma un vero e proprio strumento di interrogazione e invito all'azione civica, oltre che un fondamentale presidio di democrazia. Gli studenti avranno l'opportunità di porre domande, facendo riferimento anche a fatti e notizie recenti che li hanno particolarmente colpiti, sia a livello locale che nazionale e internazionale, discutendo su come affrontarli con la Costituzione come guida e punto di riferimento.