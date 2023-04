Fratte, spunta una discarica a cielo aperto sulla Lungoirno: "Perchè nessuno bonifica l'area?"

Ancora rifiuti abbandonati a Salerno. Un lettore ci segnala la presenza di buste contenenti spazzatura nell’area verde antistante il centro Ce.di.sa, che costeggia la Lungoirno in prossimità di Fratte. L’area in questione sta diventato una vera e propria discarica a cielo aperto. “Suppongono che l’area interessata potrebbe essere privata, ma non è recintata. E, in ogni caso, non mi sembra un buon moti o per lasciare questo scempio nell’indifferenza”.