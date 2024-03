Domenica di sole a Salerno: folla sul lungomare, fila record davanti al bar Nettuno

Domenica di sole e relax per i salernitani. Oggi davvero in tanti (giovani, coppie, famiglie) - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando del tempo favorevole. Particolarmente affollata la spiaggia di Santa Teresa, dove molti cittadini si sono seduti sulle gradinate in legno per sorseggiare una bibita e godersi i raggi di un sole invernale; altri sono scesi finanche in spiaggia. Flussi di persone anche in Piazza della Libertà e sul Lungomare Trieste.

La curiosità

Fila record di diversi metri davanti al bar Nettuno. Tanti salernitani e visitatori hanno atteso un po' di tempo ma non hanno voluto rinunciare ai favolosi gelati della famosa gelateria del lungomare cittadino.