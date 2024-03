Lotto Tecnico: non delude Antonio Pioggia, nuove vincite e nuove previsioni

Non delude, l'esperto del Lotto, Antonio Pioggia che ha mantenuto la promessa vincente con la previsione speciale preparata appositamente in occasione della festa della donna per i nostri lettori, da giocare fino a giovedì 14 marzo sulla ruota prevista di Milano con l'ambo di figura 9, alias 27-54.

E tornano puntuali i nuovi numeri validi da venerdì 15 marzo a giovedì 21 marzo:

Milano-Napoli-Palermo ambata 90;

Firenze-Napoli ambata 42

Per info su previsioni private in abbonamento: Antonio Pioggia 3463595013