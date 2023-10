Mercatino dei libri domenicale a Santa Croce e San Felice, iniziativa della caritas parrocchiale

Sta attirando forte interesse e notevole partecipazione il Mercatino dei libri ogni domenica del mese, presso la parrocchia di Santa Croce e San Felice a Torrione. La Caritas parrocchiale ha, infatti, organizzato presso l'oratorio e all'esterno della chiesa, il mercatino di testi classici, thriller, romanzi in lingua straniera, classici italiani e stranieri, poesie, per supportare le attività benefiche portate avanti per chi è in difficoltà.

Inoltre, ogni prima domenica del mese, come è noto, c'è anche la raccolta di generi alimentari destinata alle famiglie meno abbienti e ai senza fissa dimora. Iniziative lodevoli, quelle organizzate da Santa Croce e San Felice, fortemente volute dal parroco don Antonio Romano.