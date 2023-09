Policastro Bussentino, riapre la scuola "Seishin Karate Do"

Dopo la piccola pausa estiva, riprendono le lezioni della scuola Seishin Karate Do a partire da Martedi 19 Settembre 2023. La scuola fa riferimento alla prestigiosa Japan Karate Association che è presente in 160 Paesi del Mondo, ed è pertanto grande orgoglio per il territorio poterne vantare la presenza anche nel Golfo di Policastro.

Gli orari

Le lezioni si terranno ogni martedi e venerdi presso la palestra dell'Istituto Comprensivo di Policastro Bussentino: dalle 17 alle 18.30 per i più piccolini; dalle 18.30 alle 20 per i ragazzi e adulti.

I corsi saranno guidati da Umberto Polito cintura nera 5 dan, arbitro e istruttore internazionale.