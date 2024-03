Salerno, prosegue la pulizia straordinaria delle scalinate di Piazza della Libertà

Sta proseguendo la pulizia straordinaria delle scalinate in granito nero che collegano Piazza della Libertà con il sottopiazza. Dopo la segnalazione di un cittadino giunta alla nostra redazione, con cui denunciava lo stato di degrado delle scalinate, gli addetti alla manutenzione - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono prontamente intervenuti per effettuare i lavori di pulizia e restyling di cui necessitavano.