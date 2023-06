Piazza della stazione a Sarno intitolata al Milite Ignoto

E' stata intitolata al Milite Ignoto la piazza antistante alla stazione ferroviaria di Sarno. La decisione è contenuta in un atto di giunta, guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora che ha accolto la richiesta dell'associazione Combattenti e Reduci Sezione di Sarno.

Il riconoscimento

L'intitolazione testimonia la riconoscenza della città di Sarno "a tutti coloro che, in ogni tempo, hanno perso la propria vita per aver compiuto il proprio dovere verso l'Italia, per essere rimasti fedeli ai valori di giustizia e di solidarietà sociale, per aver servito la propria comunità, per la difesa della libertà e della pace"