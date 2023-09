Dai danni alle bici da noleggiare, al degrado della fontana di piazzale Salerno Capitale: le segnalazioni

Tanta amarezza, tra i cittadini: pioggia di segnalazioni, infatti, per evidenziare il degrado e l'abbandono che caratterizzano diverse zone di Salerno. In particolare, non si è ancora provveduto ai danni delle bici del bikesharing a pochi passi da Santa Teresa. Una cartolina non certo invitante per i crocieristi e i turisti che si trovano a notare le condizioni dei mezzi da noleggiare.

Degrado e abbandono, poi, nel piazzale Salerno Capitale, su cui affaccia lateralmente il Grand Hotel Salerno: quella che un tempo era una splendida fontana, infatti, continua ad essere usata come pattumiera a cielo aperto dagli incivili, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella. L'auspicio è il Comune provveda e ripristinare il decoro e l'igiene in città.