"Divieto di dar cibo ai gatti": spunta il cartello della discordia a Cetara

Scatta il divieto di dar cibo ai gatti, a Cetara, per ragioni igienico-sanitarie. Il Comune, infatti, invita la cittadinanza a non nutrire i randagi, in quanto il resto del cibo offerto attirerebbe topi e insetti: "Gli appassionati gattofili sono pregati di curare i gatti nella loro abitazione", si legge ancora sull'avviso che ha suscitato l'ira degli animalisti e non solo.

Mentre qualche residente concorda con il pensiero dell'amministrazione comunale, numerosi cittadini sottolineano come la proliferazione dei felini con i conseguenti disagi, sia legata, in realtà, alla mancata sterilizzazione da parte degli enti competenti. "Nella vostra inutile testa questi poveri animali come devono vivere? Voi vi abbuffate e loro devono fare la pietà?", scrive un utente su Facebook. Cetaresi divisi, dunque, per il cartello della discordia.