Roghi e fumo visibili dal quartiere Italia, ogni giorno: la segnalazione di un residente

Colonne di fumo quotidianamente si alzano alle spalle del quartiere Italia, in zona S.Eustachio. Lo segnala un residente: "Dall'odore di bruciato non credo siano solo sterpaglie (in ogni caso, come mi hanno spiegato i vigili del fuoco, non possono essere bruciate in questo periodo)", ha sottolineato il nostro lettore che, dunque, chiede alle autorità competenti di fare approfondimenti sui roghi, per accertarne la responsabilità.