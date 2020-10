Post Covid/Nuovo parco a Capezzano, ad inaugurarlo è solo Topolino: norme anti-Covid rispettate

Inaugurato in sicurezza ed in allegria, nel rispetto delle norme anti-Covid. il nuovo parco giochi di via Sabato De Vita, a Capezzano. Un taglio del nastro simbolico, avvenuto in maniera sobria, ma non senza sorprese grazie alla presenza di una mascotte di Topolino che, da sola, ha fatto una panoramica all'interno del Parco per illustrare le giostre installate per i bambini. Il parco giochi è composto da una nuova altalena, due giochi a molle, un dondolo bilancina per i più piccoli ed elementi di arredo urbano tra cui comode panchine in legno.

Parla il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

"Siamo orgogliosi di aver riconsegnato un altro Parco Giochi sul nostro territorio. Si tratta di un restyling molto atteso da parte della cittadinanza. Abbiamo dovuto farlo nel rispetto delle normative per il contrasto all'emergenza sanitaria, che purtroppo, ci hanno impedito di realizzare un'inaugurazione in presenza dei veri protagonisti, i bambini, a cui è destinata la struttura. In ogni caso, il Parco è fruibile da parte delle famiglie e dei loro figli. Ai gentori raccomandiamo di seguire scrupolosamente le normative anti-Covid indossando i dispositivi di protezione individuale, di igienizzarsi le mani e di mantenere le distanze di sicurezza. Con la speranza che tutto questo possa finire presto e tornare a riabbracciarci".





