LBA, Givova Scafati impegnata nella prestigiosa Coupe Landolt: il programma delle gare

Prosegue la marcia di avvicinamento della Givova Scafati al campionato di massima serie italiana di pallacanestro 2023/2024.

La preparazione degli uomini di patron Nello Longobardi passerà per tre giorni di gare contro avversarie di ottimo livello, che si scontreranno sul parquet di Yverdon-les-Bains.

Città svizzera che dal 1974 ospita il suo tradizionale torneo di basket, che negli anni ha acquisito uno slancio internazionale e che la compagine dell’Agro si è aggiudicata già nell’ultima edizione (2022): “La Coupe Landolt”, nome che deriva dal fondatore della USY Basketball nel 1929.

Il format del 2023, così come già nel 2022, prevede gare ogni giorno, che inizieranno oggi e proseguiranno fino a sabato 9 settembre.

Sei sono le società partecipanti, suddivise in due gironi da tre (Mercier e Tissieres), di cui Telekom Baskets Bonn (arrivato recentemente secondo in Bundesliga e vincitore dell’ultima Champions League), Telenet Giants Anversa (arrivato recentemente secondo nel massimo campionato belga e vincitore della Coppa del Belgio 2023), Donar Groningen (arrivato secondo nel campionato olandese), KB Prishtina (semifinalista dell’ultimo campionato del Kosovo) e Fribourg Olympic (campioni svizzeri in carica).

Questo il programma del torneo:

Mercoledì 06 settembre:

Friburg Olympic – Telenet Giants Anversa (ore 18:00);

Telekom Baskets Bonn – Donar Groningen (ore 20:45).

Giovedì 07 settembre:

KB Prishtina – Friburg Olympic (ore 18:00);

Givova Scafati – Telekom Baskets Bonn (ore 20:45);

Venerdì 08 settembre:

Telenet Giants Anversa – KB Prishtina (ore 18:00);

Donar Goningen – Givova Scafati (ore 20:45).

A seconda dell’esito delle partite e quindi alla classifica finale di ciascun raggruppamento, il calendario degli incontri di sabato 9 settembre sarà il seguente:

ore 13:00, finale 5° e 6° posto

ore 15:00, gara di tiro da tre punti

ore 16:00, finale 3° e 4° posto

ore 19:00, finale 1° e 2° posto

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Swiss Basketball TV (https://www.youtube.com/c/SwissBasketballTV).