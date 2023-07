Virtus Arechi: Completato il roster con tre under delle giovanili. Il ds Corvo: "Crediamo in loro”

La Lars Virtus Arechi Salerno completa il roster 2023-24 con gli under Gianluca Greco (play classe 2007), Umberto Mazzarella (guardia classe 2006) ed Emanuele Lucadamo (ala classe 2005).

I tre prodotti del settore giovanile blaugrana, che si vanno ad aggiungere a Capocotta e Renzullo, saranno aggregati in pianta stabile in prima squadra agli ordini di coach Sciutto in vista dello storico debutto nel campionato di Serie B Nazionale. Una scelta che segue l’ormai noto modus operandi della Virtus che fonda le sue basi sulla voglia di voler costruire un settore giovanile che porti non solo risultati da parte delle singole squadre (cinque titoli regionali e due partecipazioni alle Finali Nazionali) ma anche la crescita dei singoli cestisti e la conseguente presenza in prima squadra.

Sul lavoro da svolgere in binomio tra prima squadra e settore giovanile il direttore sportivo Pino Corvo afferma: “Dopo Capocotta e Renzullo siamo felici di poter avere in pianta stabile in B altri ragazzi della nostra cantera, crediamo molto in loro e come società puntiamo fortemente sulla loro crescita in vista del futuro. Perché come abbiamo sempre dichiarato, vogliamo che la Virtus del futuro sia composta anche da giocatori proveniente dal settore giovanile. Per riuscirci, però, ci sono alcune cose che non devono mai mancare durante il percorso di crescita, sacrifico, passione e volontà. Al resto invece penseremo noi, saremo sempre al loro fianco e li accompagneremo passo dopo passo”.