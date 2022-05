Scafati sul velluto: vittoria contro Orzinuovi

Con il risultato di 70-89, la Givova Scafati ha chiuso in bellezza la stagione regolare del campionato di serie A2 2021/2022, vincendo sul parquet dell’Agribertocchi Orzinuovi la quarta ed ultima gara della fase ad orologio. Vittoria dedicata al vicepresidente Luigi Di Lallo, vittima di un incidente che lo costringerà a subire nei prossimi giorni un intervento chirurgico. Vittoria arrivata per giunta senza l’infortunato De Laurentiis e con Cucci in panchina, ma non utilizzato. Ne ha approfittato Mobio per stare in campo circa 33’ e realizzare un punto per minuto, con un bel 38 di valutazione. Il successo contro il fanalino di coda del girone verde ha permesso alla società dell’Agro di festeggiare il record di successi in stagione regolare in serie A2: ben 25 in 30 partite disputate. Il prossimo fine settimana inizieranno i playoff: nei quarti di finale la Givova Scafati incontrerà la Novipiù Casale Monferrato, arrivata ottava nel girone rosso (scafatibasket.com).

Agribertocchi Orzinuovi-Givova Scafati, il tabellino

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – GIVOVA SCAFATI 70-89

ABRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Rebec 12, Sandri 6, Giordano 8, Renzi 16, Baldassarre 16, Spinoni 2, Martini, Janelidze 7, Trebeschi, Wickramanayake 3. Allenatore: Bulleri Massimo. Assistente Allenatore: Vincenzutto Andrea.

GIVOVA SCAFATI: Mobio 33, Daniel 12, Perrino 3, Parravicini 7, Ambrosin 2, Clarke 10, Rossato 9, Monaldi 4, Cucci n. e., Ikangi 9. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.

ARBITRI: Pecorella Pasquale di Trani (Bt), Giovannetti Giulio di Rivoli (To), Spessot Massimiliano di Gradisca D’Isonzo (Go).