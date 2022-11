Serie B: La Virtus Arechi batte Pescara nel fortino del Pala Carmine Longo

Al Pala Carmine Longo non si scherza. Mai. La Lars Virtus Arechi Salerno batte Pescara Bk 68-58 e fa così diventare quattro le vittorie casalinghe consecutive.

Sarà la sconfitta di Taranto, sarà l’aggressività degli avversari, ma in avvio si segna con estrema fatica e la partita è tutto tranne che entusiasmante. Poi, però, entra in scena Moffa e lo scenario cambia. Completamente. L’iniziale +7 si trasforma in +15 per merito anche del 2/2 da due e del 4/4 da tre proprio dell’esterno della Virtus. Tutto questo mentre il miglior realizzatore Laquintana è costretto a uscire al 12’ complice i tre falli a carico. Ma l’idea di coach Di Lorenzo è quella di vedere una squadra che giochi, appunto, da squadra. E così accade anche nei minuti successivi. Consapevole che per lo spettacolo bisognerà attendere la prossima occasione, la Virtus difende forte e attacca senza forzature. Domandare a Zucca che nella terza frazione con qualche giocata di pura qualità fa sì che il vantaggio non diminuisca mai. Poi, però, tocca fare i conti con i famosi ultimi minuti di gara, quelli nei quali in questa stagione accade sempre qualcosa in casa Virtus. Questa volta, quasi in modo silenzioso, Pescara trascinata da Capitanelli ha la capacità di rientrare in partita portandosi fino al -2 del 37’, ma con lucidità la Virtus torna a fare quello che serve in entrambe le metà campo chiudendo una volta e per tutBKte il discorso vittoria.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO-PESCARA BK 68-58 (9-8, 33-18, 50-35)

Virtus: Laquintana 7, Zucca 21, Moffa 20, Bottioni 2, Peluso ne, Rinaldi 7, Capocotta ne, Donadoni 3, Sulina 3, Birindelli 5. Coach: Di Lorenzo

Pescara: Capitanelli ,12 Del Sole 11, Fasciocco 10, Pucci 2, Grosso 5, Dabangdata 17, Masciopinto, Seye 4, Del Prete ne, Paliciuc ne, Perella. Coach: Cova