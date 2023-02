Serie B: La Virtus cerca nuove conferme a Pescara. Coach Ponticiello: “Dobbiamo essere esigenti con noi stessi”

Alla ricerca del tris. Obbligatoriamente. Dopo aver ritrovato punti e gioco nelle ultime due giornate di campionato, ora la Lars Virtus Arechi Salerno vuole ripetersi per la terza volta consecutiva. Vuole ripetersi domenica alle 18:00 in casa del Pescara Bk 2.0.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Tutto deve passare attraverso la qualità della nostra performance, dobbiamo quindi non solo essere esigenti con noi stessi ma puntare concretamente al massimo della prestazione. Questo è fondamentale, tra le altre cose, per spazzare via qualsiasi equivoco sulle difficoltà di una gara che sono decisamente superiori rispetto a quello che può dire la classifica. Pescara, infatti, sta offrendo una buona pallacanestro e sta dando spazio a dei giovani molto interessanti. Ma tornando a noi, mi aspetto ancora un passo in avanti nell’attenzione ai dettagli e nella capacità di avere ancora più naturalezza nelle cose da fare sia in difesa che in attacco”.