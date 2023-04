B1. P2P Baronissi più forte delle avversità: Marsala piegata dopo quattro set

P2P Baronissi di forza, fiducia e personalità: le ragazze al Pala Irno "Nando Nobile" regalano ai tifosi la terza vittoria di fila. Finisce 3-1 contro la Fly Volley Marsala: i parziali sono stati i seguenti 25-23, 25-10, 26-28, 25-22. P2P più forte delle avversità e di una settimana tribolata. Coach Cacciottolo ha così conquistato 10 punti nelle sue 5 partite da head coach, non male come ruolino di marcia. In classifica, la P2P è salita a quota 36 punti, con la zona play-off che dista appena quattro lunghezze. Il primo set ha subito evidenziato un grande equilibrio in campo, tanto è vero che Baronissi lo ha conquistato di misura (25-23).

Il secondo parziale ha invece visto le campane dominare in lungo e in largo. Le siciliane si sono fermate a 10 punti, come a dire che sono riuscite a raccogliere soltanto le briciole. Nella terza frazione di gioco è stato necessario fare i conti con il riscatto della Fly Volley che ha dimezzato lo svantaggio dopo un finale di set infuocato. Il quarto set ha però premiato la P2P, ancora una volta di misura ma in maniera tutto sommato meritata.

Coach Cacciottolo ha commentato così la vittoria di oggi pomeriggio: “Non voglio trovare giustificazioni, ma durante l’ultima settimana un virus ci ha letteralmente dimezzati. Abbiamo giocato sotto tono, fatta eccezione per il secondo set. I punti sono comunque arrivati e non possiamo che accontentarci. Il quarto set ha dimostrato come questa squadra cacci sempre fuori gli artigli: eravamo sotto di cinque punti, poi l’abbiamo ripresa sul 19-19 e infine abbiamo vinto”. Il tabellino del match:

P2P BARONISSI-FLY VOLLEY MARSALA 3-1 (25-23, 25-10, 26-28, 25-22)

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo

MARSALA: Spanò, Caserta, Sciré, Pirrone, Gasparroni, Simoncini, Modena (L), De Marco, Li Muli, Antico, Fiorini, De Vita. All: Viselli