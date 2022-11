B1: Polisportiva 2 Principati sfortunata a Roma, col Volleyrò sfiora soltanto il tie-break

A testa alta ma non basta. Prestazione a metà, ma purtroppo non sufficiente. La Polisportiva 2 Principati cede in 4 set in trasferta a Roma, sul campo del temibile Volleyrò Casal de' Pazzi. Finisce 3-1 per la squadra allenata da coach Ebana col punteggio set di 25-23, 18-25, 25-11, 25-23. La P2P ha fallito soltanto il terzo set, perso con largo passivo, poi ha ceduto la partita perché ha vissuto in parte l'epilogo dell'ultima frazione di gioco disputata la settimana scorsa contro Arzano.

Era in vantaggio di 5 punti nel quarto parziale che avrebbe potuto condurla direttamente al tie-break e con merito. Il Volleyrò però ha ridotto lo scatto beneficiando degli errori della formazione Baronissi, nuovamente numerosi. Punto a punto, coach Castillo ha alzato il muro e ha deciso di giocare sull'opposizione dell'attacco avversario. La rimonta ha preso forma fino al sorpasso del 22-23 ma poi un attacco quasi "lisciato" dalle capitoline si è trasformato in un beffardo pallonetto.

Sul 23 pari, nuovi sospiri, poi il 25-23 che ha mandato agli archivi il match. Vince chi sbaglia di meno e la P2P si ritrova di nuovo a fronteggiare questo dato oggettivo. Nel prossimo turno, in casa, il 12 novembre alle ore 17:00, affronterà Melendugno al Pala Irno Nando Nobile di Baronissi. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI 3-1 (25-23, 18-25, 25-11, 25-23)

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Ebana

P2P: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini. All. Castillo