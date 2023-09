Premio Matteo Sentore 2023: la pallavolista Martina Ferrara nominata atleta salernitana dell’anno

Martina Ferrara, pallavolista che milita nella formazione di A1 della Roma Volley Club, ha ricevuto il prestigioso Premio Matteo Senatore 2023 quale atleta salernitana dell'anno nella manifestazione che si è svolta a Salerno lo scorso lunedì con la partecipazione di rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo, della Fipav Campania e del Comitato Provinciale FIPAV Salerno oltre a rappresentanti del CONI e del Comune di Salerno. Martina è stata premiata dalla famiglia del compianto Matteo Senatore per le prestazioni e i risultati sportivi raggiunti nel corso del 2023 (vittoria della Coppa Italia e del Campionato di serie A2).

Questo l’elenco dei premiati: Umberto Capolongo (dirigente), Asd Volley Battipagliese (società), al giornalista Eugenio Sorrentino (storia), Marco Spirito (atleta, protagonista della storica promozione dell’Indomita in A2 nel 1979), Massimo Pessolano (arbitro), Luigi Russo (allenatore), Martina Ferrara, oggi in A1 con il Volley Roma (atleta). Di sicuro la scelta di Martina Ferrara è una sorta di messaggio, visto che proprio la provincia di Salerno non potrà fare affidamento su squadre di pallavolo nel corso di questa stagione. Nell’ultima si è potuto fare il tifo