Famiglie di cinghiali all'uscita San Leonardo della Tangenziale di Salerno

Mamme e cuccioli di cinghiali nei pressi dell'uscita San Leonardo della Tangenziale di Salerno. A segnalarlo, una nostra lettrice che ha allertato anche le autorità. Gli ungulati erano alla ricerca di cibo: uno degli esemplari adulti ha anche tentato di introdursi in un bar chiuso. La presenza di cinghiali, dunque, si conferma crescente anche in città a tutto rischio di automobilisti in corsa e degli stessi animali.