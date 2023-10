Vasto incendio in Costiera, nei pressi di Praiano

Fuoco e fiamme tra Vettica di Praiano e Praiano, domenica sera. Per cause da accertare, infatti, si è propagato un incendio che, complice il vento, ha interessato una vasta zona verde, mandando in fumo ettari di vegetazione.

A lanciare l'allarme, anche il fotografo Fabio Fusco, giunto sul posto per contribuire allo spegnimento del rogo che, con molta probabilità, ha avuto origini dolose. Accertamenti in corso.



Immagini Fabio Fusco