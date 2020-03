“Salute e Prevenzione a casa”, nasce il format informativo dei Centri Verrengia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I Centri Verrengia si confermano al fianco dei Pazienti e promuovono il format informativo “Salute e Prevenzione a casa”. In questi giorni difficili, in cui tutte le persone sono chiamate a rimanere in casa per tutelare la propria e l’altrui salute, la struttura salernitana si attiva con appuntamenti informativi di circa 10/15 minuti sui comportamenti corretti da adottare per mantenersi in salute e prevenire eventuali patologie, contro fake news e disinformazione. I Centri Verrengia, che restano aperti al pubblico nelle sedi di Corso Vittorio Emanuele (Radiologia e Analisi Cliniche) e via Visco (Pet – Medicina Nucleare), hanno stilato un calendario di appuntamenti su temi quali corretta alimentazione per mantenersi in forma e in salute durante il periodo di stop a casa, corretta postura per evitare di incorrere in disturbi muscoloscheletrici, fisioterapia, prevenzione dentale al tempo del Coronavirus, correlazione tra patologie gastriche e stress. Hanno già manifestato la loro disponibilità (anche se il programma è suscettibile di modifiche e integrazioni) i biologi nutrizionisti Antonio Cretella e Giuseppe Palma, l’osteopata Gaetano Vuolo, il fisiatra nonché direttore sanitario del Centro Fisioterapico Verrengia Francesco Barba, la dentista e direttrice sanitaria della Dental Unit del Vitruvio Medic Center Orsola Falivene, il gastroenterologo Giuseppe Funicelli. I video con i consigli di esperti e specialisti, stimolati dalle domande dei giornalisti del Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, saranno disponibili sul sito dei Centri Verrengia, sui canali social network Instagram e Facebook. Gli utenti, nei giorni precedenti alla manifestazione, potranno porre le loro domande agli specialisti attraverso la pagina Facebook Centri Verrengia News. Il format Salute e Prevenzione a casa è stato voluto fortemente dal professore Domenico Verrengia e dal direttore commerciale Carmine Giordano. “Ancora una volta daremo il nostro contributo per la corretta informazione in ambito sanitario– sottolinea Carmine Giordano – Ringrazio gli esperti che hanno deciso di mettere al servizio dei Pazienti competenze e conoscenze per supportarli in un momento molto difficile. Salute e Prevenzione a casa nasce dalla nostra esperienza sul territorio, attraverso momenti informativi nelle scuole cittadine e nei contenitori mediatici. Purtroppo, a causa dell’emergenza, abbiamo dovuto sospendere gli appuntamenti nelle scuole, che hanno riscosso grande partecipazione ed entusiasmo.” “Sin dall’inizio della crisi, abbiamo deciso, con grande volontà e senso di responsabilità, di restare al fianco dei nostri Pazienti, restando aperti e investendo ulteriormente nelle nostre strutture, come dimostrano l’ampliamento delle sedi e il potenziamento delle ore lavorative dei medici radiologi, per mantenere elevati standard di qualità delle prestazioni e, nel contempo, garantire il rispetto delle indicazioni ministeriali per limitare i contagi – spiega il professore Domenico Verrengia - Corretta informazione, grazie anche ai nuovi strumenti digitali, e buona sanità per aiutare i Pazienti in questi giorni difficili.”