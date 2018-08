Noto medico legale in Rianimazione a Salerno, fiato sospeso per le sue condizioni

Stazionarie, le condizioni di salute di Antonello Crisci, noto professore e medico legale, ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona, in seguito a complicazioni sopraggiunte dopo un intervento alla colicisti. E' ricoverato in rianimazione e si attendono i risultati di alcuni esami.

Il sostegno

Il medico legale, consulente della Procura, si è occupato di importanti casi nel nostro territorio. Solo per citarne alcuni, ha eseguito l'autopsia sui cadaveri delle 26 migranti sbarcate a Salerno scorso anno e quella di laria Dilillo, investita e uccisa da Diele. Tutti stretti attorno alla famiglia, per sperare in una sua pronta guarigione.