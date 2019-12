Il 31 dicembre è alle porte: la mappa degli aperitivi più buoni a Salerno

Il 31 dicembre si avvicina: nell'aria, profumo di drink e stuzzichini, per brindare, come da tradizione, all'anno che volge al termine e per accogliere al meglio il 2020. Proprio come nella vigilia di Natale, dunque, si ripete "lo struscio" a Salerno, tra locali stracolmi e sorrisi e, ci si augura, un maggiore senso di civiltà da parte di cittadini e visitatori a passeggio per il centro.

La mappa degli aperitivi

Per il primo anno, aperitivo dolce o salato presso la storica Pasticceria Romolo di corso Garibaldi che, dopo il recente restyling, si prepara ad accogliere tutti i buongustai nell'elegante saletta allestita ad hoc per l'occasione, con prelibatezze accompagnate da birre, vini e drink artigianali, appositamente studiati per l'occasione. Sempre in centro, stuzzichini a gogò presso il Diaz19 Caffè Letterario e il bar Moka. Tra le altre novità, anche Arienzo al Corso che propone gustosi aperitivi, con la possibilità di scegliere prodotti gluten free. In tanti, affolleranno pure il bar Arechi, sempre sul Corso, e il Caldarelli Dolce e Salato di via Velia, nonchè l'Embarcadero, luogo ideale per sorseggiare cocktails guardando il mare, così come il Bahr della stazione marittima. Squisito e ricco, a seguire, l'aperitivo presso lo storico bar Santa Lucia di via Roma, con bontà dolci e salate accompagnate da bevande alcoliche ed analcoliche di alta qualità. Mattinata da gustare, ancora, all'Arechi Birra di via Masuccio Salernitano che ha organizzato un invitante format ad hoc per l'occasione. Poco distanti dal centro cittadino, ci sono anche i gettonatissimi bar Al Portico, sulla Lungoirno, nei pressi del bar ex Salid e il Bidibar, a due passi dalla Cittadella Giudiziaria, e il Dandy bar sul lungomare di Pastena, dove, come da tradizione, prelibati stuzzichini accompagneranno i drink. Da nord a sud della città, ad ogni modo, tantissimi (e troppi da elencare tutti ndr) i locali che offriranno una sosta festosa a chi si concede una passeggiata nell'ultimo giorno dell'anno, in attesa del concerto in piazza Amendola di Irene Grandi e dei Negrita previsto per le ore 21.30.