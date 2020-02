Caso sospetto di Coronavirus a Battipaglia: esito negativo, allarme cessato

E' stata una mattinata di tensione, quella appena trascorsa, nel nostro territorio, per un caso sospetto di Coronavirus. Nelle ultime ore, un uomo di nazionalità cinese, di circa 40 anni, rientrato recentemente dal suo Paese d'origine, si era presentato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, con sintomi che potevano essere riconducibili al Coronavirus.

Il lieto fine

Trasferito dai sanitari dell'Humanitas presso l'ospedale Cotugno di Napoli, come da protocollo, tuttavia, l'esito del test sul 40enne è risultato negativo. Fortunatamente, dunque, il cittadino non risulta contagiato dal virus cinese. Prima della buona notizia, anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, era intervenuta per tranquillizzare tutti in merito al tempismo dell'attivazione delle procedure previste per far fronte ai casi sospetti.