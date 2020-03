Escono di casa per spacciare nonostante il Covid-19: denunciati tre giovani a Casalbuono

Il Covid-19 non ferma lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano. I carabinieri di Sala Consilina, infatti, hanno denunciato tre giovani (due provenienti dalla Basilicata e uno residente nella zona) nel comune di Casalbuono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

I tre sono stati sorpresi, mentre si trovavano nel centro storico del piccolo comune della provincia di Salerno, in possesso di 30 grammi di hashish e 400 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Oltre che per la droga, i giovani sono stati denunciati per aver violato le direttive del Governo e le ordinanze della Regione Campania attualmente in vigore per prevenire la diffusione del virus.