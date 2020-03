Contagio a Fisciano: la donna è dipendente della ditta di pulizie dell'Unisa, 140 famiglie isolate

"Ci tengo a precisare che la stessa, non ha autorizzato il consenso alla divulgazione della sua identità. Inoltre mi preme chiarire che, la figlia della signora è rientrata da Milano prima del 2 marzo. Abbiamo accertato che il contagio non è avvenuto in ambito familiare"



Lo ha detto il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, a proposito della donna di Pizzolano risultata positiva al tampone per il Coronavirus. La donna, le cui condizioni sono stabili, è una dipendente della Gioma, impresa di pulizie impegnata all'Università di Salerno: sono state contattate le colleghe che saranno messe in quarantena per scopi precauzionali, così come gli altri entrati in contatto, nei 15 giorni precedenti ad oggi, con la paziente affetta da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La quarantena

Circa 90 le persone messe in quarantena, 140 le famiglie in isolamento. Chiuderà per 15 giorni l'Università. "In questo momento c'è bisogno di restare calmi. Stiamo facendo il massimo per tutelare i nostri cittadini. Restate in casa", ha concluso Sessa.